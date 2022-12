Infants vulnerables

L’informe sobre els drets de l’infant que la Sindicatura de Greuges va entregar ahir al Parlament constata una realitat alarmant: els esforços que les administracions públiques fan per atendre les necessitats dels menors vulnerables són clarament insuficients. Catalunya i Espanya estan a la cua d’Europa, només superats per Romania i Bulgària. Que un de cada deu nens catalans visqui en una situació de pobresa severa ens hauria d’avergonyir profundament.

El del Síndic és l’enèsim informe que alerta d’aquest drama. Recentment també ho han fet entitats com Unicef, Càritas, Save the Children o Oxfam. Totes elles adverteixen que la meteòrica escalada dels preus en productes bàsics està afectant les famílies amb menys recursos, i molt més aquelles que tenen nens. És imperatiu actuar amb contundència per interrompre l’anomenat cicle intergeneracional de pobresa: els infants que creixen en situacions de pobresa i exclusió tenen desavantatges en educació, desenvolupament i capacitats; això provoca una elevada taxa d’abandonament escolar i problemes per accedir al mercat de treball; si hi arriben ho fan en feines mal remunerades que combinen amb situacions d’atur, que al torn genera més pobresa i exclusió per a les seves famílies actuals i futures.