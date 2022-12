Espero el tren a Girona per tornar a casa: va amb retard. Em ve al cap quan ens mobilitzàvem pel nostre país; aturades a l’autopista, a l’aeroport i mobilitzacions en un fotimer d’ocasions.

De Renfe i Adif tothom en diu les mil pestes però ningú es mobilitza.

El tren, ara que diuen que és «gratuït», l’agafa més gent que mai; aquesta fortuna dels bitllets permanents, estratègia política, suposo que s’haurà de pagar entre tots, bé, tots no, entre aquells a qui l’Agència Tributària ens té fitxats.

El desgavell continu dels horaris dels trens sembla que es normalitza, se’n fan bromes i tot. A mi no em fa gens de gràcia quan arribo tard a la feina, havent d’agafar el cotxe i deixar-lo aparcat ben lluny, perquè el tren que esperava no arriba ni a passar.

Cada dia és una aventura, vas a l’estació i no saps mai amb què et trobaràs. Sense utilitzar ni la megafonia per informar, veus desaparèixer el tren de la pantalla sense més i es queden tan amples; i tenen la barra de fer constar a l’aplicació que aquell tren està circulant.

Per minimitzar els efectes dels retards suggereixo més bancs per seure i més papereres a Girona, on a vegades s’hi acumula gent de 2 o 3 trens, i sobretot que s’utilitzi la megafonia a les estacions dels pobles petits per avisar que un tren no passarà.

Anar amb tren té molts avantatges: més barat, més ecològic, més tranquil·litat, pots llegir o mirar el paisatge. L’únic desavantatge és quan «el tren t’abandona».

Governants! Vosaltres que aneu amb tant de retard, a veure si us poseu les piles que donem una imatge de país que fa pena, en molts àmbits, un d’ells el tan necessari transport públic.