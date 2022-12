Malversar és robar diners de tots

Amb les reformes a la carta del Codi Penal per a una minoria de privilegiats (els polítics), tindrà més càstig contractar falsos autònoms (fins a sis anys de presó) que robar diners de tots els ciutadans (fins a quatre anys). Paradoxalment, el promotor d’aquesta reforma, Pedro Sánchez, va accedir a la presidència del Govern després d’una moció de censura amb la lluita contra la corrupció com a principal divisa. Fins a dinou vegades va pronunciar la paraula «corrupció» en aquell discurs que li va servir per guanyar la primera moció de censura que triomfava a Espanya des de la recuperació de la democràcia. És el mateix Pedro Sánchez que en el debat electoral de les últimes eleccions generals (2019), va anunciar que «incorporarem un delicte per prohibir la celebració de referèndums il·legals a Catalunya». I és el mateix Sánchez que va dir, també el 2019, que veia poques diferències entre la ultradreta i l’independentisme «més recalcitrant».

Pedro Sánchez va afirmar coses com aquestes el dia de la moció de censura: «La corrupció minva la fe en la vigència de l’estat de dret quan campa a gust o no hi ha una resposta política d’acord amb l’entitat del dany que s’hi ocasiona. I en darrer terme, la corrupció destrueix la fe en les institucions, i més encara en la política, quan no hi ha una reacció ferma des del terreny de l’exemplaritat». I va rematar el seu discurs: «La corrupció actua com un agent dissolvent i profundament nociu per a qualsevol país. Dissol la confiança d’una societat en els governants i debilita en conseqüència els poders de l’Estat».

Ara, Pedro Sánchez segueix al peu de la lletra aquella regla comuna a tots els polítics que explicava l’escriptor britànic John Glasworthy, Premi Nobel de Literatura de l’any 1932: «No diguis al poder el que deies a l’oposició». En aquesta reforma del Codi Penal a la carta, Pedro Sánchez ha comptat amb el vot dels mateixos partits polítics que li van donar suport en aquella moció de censura per acabar amb la corrupció d’un PP dirigit per un Mariano Rajoy al qual mai se l’ha acusat d’enriquir-se personalment. És el que contava Alejandro Nieto, expresident del CSIC, un dels grans experts de la corrupció espanyola, en el seu llibre El desgobierno de lo público (Ariel, 2008): «Les lleis es mercadegen a les Corts on un vot contra la totalitat dels Pressupostos es pot comprar amb una simple subvenció». Ara, també amb lleis a la carta.

No, no hi ha malversacions bones, o menys dolentes. Totes són perverses i repudiables. Robar diners de tots els ciutadans (corrupció) és el pitjor delicte que pot cometre un càrrec públic, al qual hem elegit perquè administri els nostres recursos. Finançar il·legalment el seu partit per perpetuar-se en el poder o malversar diners per a un projecte polític és corrupció. Al capdavall, ho fa per treure’n un rèdit personal. I, en el cas dels dirigents independentistes, per als quals s’ha aprovat aquesta reforma ad hoc, tot i que també beneficiarà a altres corruptes, no serveix la teoria de la desinflamació de la política catalana que ha argumentat Pedro Sánchez. Només cal que escolti a Oriol Junqueras: «Amb passos com aquest (...) avançarem en el camí de la construcció d’una República catalana justa», ha proclamat el president republicà. ERC no ha trigat ni un dia en mostrar el full de ruta de la pròxima palanca de l’independentisme: el referèndum. El nacionalisme radical no en té mai prou.

«És una decisió política de primer nivell rescatar Catalunya de la crispació», va dir Pedro Sánchez diumenge passat, ometent recordar que està legislant per beneficiar a qui va crear aquesta crispació. I, en tot cas, si s’ha de rescatar Catalunya és de la corrupció institucionalitzada que pateix des de fa dècades, com ho certifica una enquesta de l’Oficina Antifrau feta pública aquesta setmana: el 80% dels catalans considera que hi ha molta o bastant corrupció.

Reformar el Codi Penal a la carta i reduir les penes de corrupció és propi d’una república bananera. Potser es tractava d’això quan ens parlaven de crear una República.