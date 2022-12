Fa un temps que aquí a la catalana terra, quan algú es posa a la boca el «Règim del 78», ho fa per atribuir a la Transició la culpa de tots el mals. Solen ser persones que no van conèixer com les gastaven en el règim anterior. Són, citant Espriu «llavis desclosos després de la foscor» que han vist sempre la Generalitat, la tele i ràdio públiques i l’escola en català i competències plenes en cultura, sanitat, policia, etcètera.

No vull pensar que s’haurien estimat més que, mort en Franco, haguéssim passat per una guerra civil (una altra) en comptes de fer del diàleg, el consens i la paciència virtuts primordials. Potser no saben que, en aquell temps, es van asseure plegats gent com Manuel Fraga Iribarne, ministre franquista en els temps en què hi va haver espantoses execucions i el comunista tornat de Rússia, Santiago Carrillo, al qual, encara ara, alguns anomenen el Carnisser de Paracuellos, i van aconseguir tirar endavant el text constitucional millor possible.

En aquell temps, va habitar la Moncloa un trepa simpàtic, ex falangista, sense gaire ideologia ni cultura que entre altres accions va fer tornar al president Tarradellas de l’exili i reinstaurar la Generalitat. Suárez era un encantador de serps que, per exemple, assegurava als militars que mai no es legalitzaria el Partit Comunista, i el va legalitzar un dijous sant a la tarda amb la «derechona» de pont. Conec un cas de fonts directes: Un dia, va venir a Barcelona i algú li va dir que no hi havia cap ràdio que parlés català i «ordeno y mando» va donar instruccions al director de RNE que en tres mesos obrís Ràdio 4, la primera en català (després de Ràdio Olot).

Potser tampoc no recorden que Catalunya va votar massivament la Constitució contra el parer de la dreta espanyola, que no la volia. Els nord-americans es farien un fart de riure si els sentissin dir que la major part de la gent d’ara no la va votar. I, si s’ha fet vella i s’ha de canviar, es canvia. El que passaria en aquest cas, és que la generació actual de polítics no tindrien ni la generositat ni els pebrots d’asseure’s entre tots per a redactar-ne una de nova, no tenint diferències tan oceàniques com tenien els pares del 78.

Són gent, tornant a Espriu, que no saben «com l’alba ens ha trigat, com és llarg d’esperar un alçament de llum en la tenebra». Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.