Codi Penal d’autor

Unes vies de tren que es bifurquen. Una veu en off que diu «vas néixer amb la capacitat de decidir». Una música somiadora de fons i la pregunta: «hi renunciaràs?». La campanya es deia «Civisme», un anunci que, sota el logotip de la Generalitat, es va emetre el 2017 a TV3 i Catalunya Ràdio. Només era la punta de l’iceberg.

979.661 euros per a l’encàrrec d’impressió i distribució de 56.000 cartes certificades per a les meses electorals de l’1-O. 60.000 euros per a la contractació de lobbies, com la consultora nord-americana SGR (Government Relations and Lobbying), que permetia el contacte amb mitjans dels Estats Units. 3.430.000 que va demanar Turull a Junqueras quan aquest era Conseller d’Economia destinats a la campanya institucional per al referèndum. 10 milions d’euros més a l’empresa Focus Media SL, que tenia com a finalitat la inserció d’anuncis en premsa impresa a favor de la independència. 440.000 euros en subvencions a FOCIR (Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes) des del 2012 al 2016.

Citats a la sentència judicial, els esmentats són només alguns dels casos amb què es va acusar i va provar de malversació líders independentistes catalans. Totes aquestes despeses del recompte de les causes continuen sent part de l’iceberg, la visible. Per sota de la superfície la despesa forma una muntanya de cap per avall en la qual es compten subvencions a diaris addictes, que es posaven a la cua, com les delegacions del govern a l’exterior i tants altres malbarataments.

Només el pic de més de vint milions a dalt citat al recompte judicial signifiquen gairebé 22.000 sous mínims (965 euros). Són més de 9.000 sous d’un mestre (2.123 euros net) i més de 8.000 sous d’un metge (2.200 euros net). No són uns quants duros el que comprèn la malversació que va acompanyar el Procés, com tampoc no és insignificant allò a què es podria haver destinat.

Segons la reforma del Codi Penal gestionada pel govern de Pedro Sánchez, en no haver-hi ànim de lucre o enriquiment personal en els casos de malversació comesos, els condemnats es beneficiarien de penes menys dures. Com si la llei anés a la carta i, qui governa, segons conveniència, hi pogués fer una cuina d’autor negociada ni més ni menys que amb els acusats.

Fer més «light» el delicte no contribuirà a la concòrdia i la pau social a Catalunya. Saltar-se les lleis i modificar-les a gust no ho sol fer.