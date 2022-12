El poder de «fixar l’agenda»

La teoria de la fixació de l’agenda, també coneguda com la teoria de l’agenda setting, va ser descrita per primera vegada per Maxwell McCombs i Donald Shaw el 1972 a la seva obra titulada The Agenda-Setting Function of Mass-Media. Aquesta és la teoria principal que permet explicar com contribueixen els mitjans de comunicació a la formació de l’opinió pública. Així, els mitjans de comunicació de masses tenen capacitat d’influir sobre el públic per acabar determinant quins són els temes i les històries que tenen interès informatiu, la seva importància i per tant decidir l’espai que se’ls ha de donar als espais informatius. D’altra banda, també tenen capacitat per excloure els temes de l’agenda. Per tant, els mitjans són capaços de col·locar en diferents intensitats determinats temes, donar-los més o menys prioritat, i, al final, generar diferents nivells d’audiència i més o menys impacte d’aquests temes. Dit de manera succinta, l’agenda mediàtica, conformada per les notícies difoses o no difoses pels mitjans, influeix a l’agenda pública de manera que els issues que són rellevants per als mitjans ho acaben sent per al gran públic.

D’alguna manera, una part important del que sabem sobre l’actualitat al món ho sabem gràcies al nostre accés als mitjans de comunicació i, sobretot, sabem què els mitjans han decidit explicar-nos:

Una agenda està formada per una col·lecció d’assumptes, temes o problemes (primer nivell) o, com veurem més endavant, un conjunt d’atributs (segon nivell), i fins i tot de temes i atributs connectats en forma de xarxa més o menys complexa (tercer nivell). Mitjançant estratègies d’inclusió, d’exclusió i d’èmfasi, els mitjans estableixen un rànquing dels assumptes del dia. Mentre alguns esdeveniments no s’elevaran mai a la categoria de notícies, altres obriran els informatius televisius i ompliran les portades dels diaris i les edicions digitals. Com a resultat d’aquestes pràctiques rutinàries de producció d’informació, els mitjans, a més de proporcionar informació sobre certs fets, orienten –amb èxit– el ciutadà sobre la importància que ha d’atorgar a cada tema.

Podem definir dos nivells de l’agenda setting: el primer nivell es concentra específicament sobre els temes, per tant, els mitjans ens diuen sobre què pensar.

El segon nivell fa referència en aquells aspectes en què els periodistes donen més èmfasi, de manera que els mitjans poden acabar aconseguint influir en la intensitat de les nostres opinions sobre determinats temes. És a dir, els mitjans ens diuen què cal pensar.

Amb l’aparició de les xarxes socials i la democratització de l’accés a la informació per part dels ciutadans-usuaris de les xarxes socials i la proliferació d’actors que interactuen al si de l’opinió pública, les teories clàssiques que atribueixen als mitjans de comunicació clàssics el poder de fixació de l’agenda han de ser reconsiderades. Com a mínim, els mitjans de comunicació clàssics no ostenten avui dia el poder de fixació dels marcs de debat en el grau de gairebé monopoli que exercien abans de la irrupció de les xarxes socials i l’internet per a usos civils. Els autors contemporanis apunten que la teoria de l’agenda setting hauria de considerar allò que emergeix o que és fixat per qualsevol usuari a les xarxes socials, als nous canals de comunicació o per part dels stakeholders.

El nombre de temes o assumptes que un col·lectiu, societat o individu pot atendre és limitat. Igual que també és limitada la capacitat informativa dels mitjans, en contrast amb la proliferació, gairebé tendint a infinita, del nombre de temes, issues o notícies que proliferen constantment a qualsevol espai que el ciutadà hagi legitimat com a espai on intercanviar informació. Aquesta tendència al «gairebé infinit» és especialment esmentable en el moment que la intel·ligència artificial ha penetrat al món de la comunicació, ja que el factor de limitació humana (els periodistes són éssers humans amb els seus límits en horaris de treball, capacitat de concentració , creativitat, etc.) ha deixat de condicionar la quantitat de notícies i informació que es pot generar i processar.

És interessant destacar l’impacte que la proliferació de temes i notícies pot tenir en la proliferació de noves tipologies d’agenda o de nous assumptes a les diferents agendes ja descrites.

La digitalització de la informació està provocant la segmentació dels públics en funció dels seus gustos, preferències i interessos, per la qual cosa es pot aventurar que les agendes mediàtica i social estan patint canvis. Potser la multiplicació dels mitjans de comunicació disponibles permet la coexistència d’una gran varietat d’agenda mediàtica, per la qual cosa l’efecte final sobre el públic podria ser diferent. Però diem potser, perquè no és tan clar que una quantitat més gran de mitjans porti amb si una major diversitat de temes o d’enfocaments, ni a l’agenda mediàtica ni a l’agenda social.

Una de les conseqüències de l’aparició i de la consolidació de les webs i les xarxes socials és que la capacitat d’interacció ha augmentat exponencialment. D’aquesta manera, hem passat de les clàssiques audiències televisives a comunitats que estan constantment rebent i generant continguts tant per creació pròpia com per interacció amb altres usuaris. Els mitjans s’estan adonant d’aquesta circumstància, i comencen a posar el seu interès en les opinions i els continguts que es creen no només per part de les seves audiències pròpies sinó per les comunitats.

Cada dia quan llegim aquest diari, qui l’ha confeccionat ens ha ordenat les notícies en un ordre i rellevància que influeix en la nostra percepció del què és notícia i de la seva importància. A aquesta manera clàssica de tenir el poder de «fixar l’agenda», se li ha afegit la influència i el rol de les xarxes socials i la creació de continguts propis que acaben tenint també una gran influència quan provenen de persones o institucions molt seguides.