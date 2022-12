Els economistes, intentem sempre simplificar la realitat, i especialment en els cursos inicials del grau d’economia, s’expliquen els mercats, i els equilibris en els mercats com a simples representacions gràfiques, on l’oferta i la demanda s’equilibren. A més, en els cursos de microeconomia expliquem les bondats del mercat, que garanteixen la lliure distribució de bens i serveis, garantint el màxim benestar dels consumidors, i el màxim benefici de les empreses competitives. En aquestes simplificacions, els mercats competitius, donen resposta a les necessitats dels consumidors, garantint que les empreses que subsisteixen són aquelles més competitives, és a dir amb una estructura de costos més eficients.

I no és, fins al final del curs acadèmic, quan s’expliquen les externalitats, aquells impactes sobre el conjunt de la societat, que no es recullen en una corba de demanda o oferta, i que els ofertants i consumidors haurien de recollir en la seva demanda o oferta individual, per tal de reflectir la realitat social de l’equilibri en el mercat. Com a exemple, d’externalitat negativa, habitualment s’utilitza la contaminació, ja que ni l’ofertant recull el cost de la contaminació en la seva corba de costos, ni el consumidor incorpora la pèrdua de satisfacció col·lectiva que representa (per al conjunt de la societat) el consum d’un determinat bé, com podria ser l’ús del cotxe privat.

Les externalitats s’inclouen principalment en els manuals de microeconomia, i s’expliquen habitualment amb les errades de mercat, que aglomeren tots aquells equilibris del mercat, que reflecteixen imperfeccions del mercat en situació de lliure comerç. Aquestes errades o imperfeccions del lliure mercat, és un dels fonaments bàsics per a la explicació, des d’un punt de vista econòmic, de la intervenció pública, i que aquesta permet millorar el benestar agregat del mercat, en situació de lliure mercat.

En suma, malgrat ser un ferm defensor del lliure mercat, i d’una economia lliberal, que permeti una assignació eficient dels recursos, també els economistes, som partidaris d’un grau d’intervenció pública, sacrificant eficiència per a assolir un grau més elevat d’equitat, dels recursos eficients.

Però malgrat la teoria sempre simplifica la realitat, i contempla una solució teòrica a totes les imperfeccions del mercat, la realitat moltes vegades és molt més complexa del que expliquen a les classes d’economia de les facultats, i les solucions de determinats col·lectius no tenen resposta tampoc per les administracions públiques. Segurament trobaria molts exemples, de la poca resposta que es dona des de les administracions públiques a col·lectius minoritaris amb dificultats, però voldria posar especialment èmfasi en el difícil horitzó que se li planteja a les persones que pateixen una malaltia minoritària o rara, que es defineix aquelles que tenen una incidència d’un cas entre 40.000 o 100.000 persones.

Aquestes famílies han de fer front no només al drama de salut dels seus familiars, i cost associat en molts casos a la cura dels seus familiars, així com un horitzó d’esperança incerta, donat que les línies d’investigació i recerca sanitària tenen un pressupost molt reduït o inexistents en determinats casos. En aquest sentit, fa un any que col·laboro amb Aefat, associació de famílies espanyola de l’ataxia telangiectasia, malaltia genètic neurodegenerativa que no té cura en l’actualitat, i que a través de l’associació de famílies, busca reconeixement i fons per a finançar les línies de recerca mèdica per a trobar una cura a la malaltia (Aefat, web: www.aefat.es).

És difícil que el mercat en situació de lliure mercat, trobi una solució eficient per tal de finançar la recerca mèdica de malalties minoritàries, a l’hora que moltes vegades es troba a faltar iniciatives també des de l’administració pública, a donar cobertura a col·lectius minoritaris, com els afectats per aquest tipus de malalties, i són moltes vegades iniciatives privades, de familiars, com el cas d’Aefat, que busquen corregir aquestes desigualtats que es deriven del lliure mercat. També, voldria incloure les bondats d’iniciatives com a la Marató, que l’any 2019, va dedicar-se a aquest tipus de malalties, corretegin en part els escassos pressupostos de recerca pública en aquests àmbits.

Per tant, des d’aquí, voldria posar en relleu de la necessitat de donar suport a aquest tipus d’iniciatives, amb molta notorietat, com el cas de la Marató, i amb un impacte menor, com el cas d’Aefat, per tal de corregir encara que sigui parcialment les fallades de mercat, i poder donar suport així a col·lectius minoritaris, que han de donar resposta sense eines a una vida plena, però amb moltes dificultats emocionals, i també econòmiques.