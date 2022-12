Dijous passat el Congrés dels Diputats va viure una sessió que si Josep Pla continués essent cronista parlamentari, com fa gairebé un segle, segurament qualificaria com a «tremenda», paraula per la qual tenia especial devoció. També explicava que, com passa avui, el dia a dia de la política està en mans de l’alta funció pública. Els grans cossos de l’Estat, amb una sobrerepresentació territorial madrilenya, de dinasties familiars i d’aquells que poden finançar que els fills puguin dedicar-se uns anys a dures oposicions memorístiques. No tothom és així, però sí que es dona un biaix ideològic conservador d’aquestes elits, que no vol dir que no siguin imparcials en la seva feina però sí que estan orientades a assegurar la reproducció i supervivència de l’espècie.

Estava atent al que passava al Congrés quan em va trucar un amic argentí que havia aconseguit una entrada per a la final del Mundial i feia nit a Madrid camí de Qatar. Caient la tarda anàrem a prendre unes croquetes a Casa Manolo, el bar del carrer Jovellanos, darrera mateix del Congrés dels Diputats. La seva famosa croqueta de pernil i ou és de les millors de la capital: melosa, amb un bon gruix d’ arrebossat, amb trossets de pernil, i de dimensions XXL. Pensava que veuríem una mica de l’ambient parlamentari però la veritat és que tot estava tranquil, potser perquè acabada la sessió els diputats només tenien ganes de tornar a casa i no pas de comentar la jugada. Entrarem en matèria futbolística. L’amic argentí em va dir que les dues coses essencials per a ells són que, a diferència del passat, ara ja ningú qüestiona a Messi dient-li «pecho frío» o «el español». L’altra, que per primer cop juguen un Mundial al seu estiu climatològic i això fa que la gent el visqui al carrer amb tot el que suposa d’entusiasme.

L’endemà vaig anar com a tertulià al programa d’en Jordi Basté, que el feia a Madrid ja que entrevistava a la vicepresidenta econòmica Nadia Calviño. La titular d’Economia té molta credibilitat, fins i tot sap explicar les males notícies com un fet inevitable. Els meus titulars en relació amb la crisis sobre la composició del Tribunal Constitucional: és un tema importantíssim, però molt madrileny, probablement fora de la M-30 el què ha passat aquests dies es veu com el capítol 985 de la telenovel·la de la crispació. L’altre, futbolístic, i és que el que busca el PP és mantenir l’avantatge que manté històricament en els òrgans judicials i constitucionals i Sànchez el que busca és empatar el partit amb les noves designacions. L’amic Basté segueix amb la línia futbolera i explica amb encert que cada cop la política s’assemblea més al futbol. Informativament perquè cada novetat s’ha de conèixer al moment: «minuto de juego y resultado», «goooool en las Gaunas» com si fos el Carrusel Deportivo. Curiosament avui els periodistes esportius ja no tenen accés directe als futbolistes, però sí als passadissos del Congrés, com si fos en José María García a El partido de la jornada un periodista pot endollar-li el micròfon mentre camina al president del govern o a qualsevol polític com si es preguntés pel penal que el VAR no ha vist.

Dic que és cert i que l’accessibilitat és gairebé total al Congrés dels Diputats excepte a la M-30. M’explico. La M-30 és una autopista que circumval·la Madrid a uns cinc quilòmetres de mitjana de distància de la Puerta del Sol (on hi ha el km 0, origen de totes les carreteres radials). Un equivalent de les rondes barcelonines però a l’engròs, ja que en alguns trams pot tenir vuit o deu carrils per banda. El fet és que els periodistes acreditats poden estar lliurament al passadís frontal que dona accés a l’hemicicle i a les sales annexes. Però al passadís que el circumval·la, que fou batejat popularment com a M-30, només hi poden estar els diputats. Igual que passava al vell Bar Venus, nom més aviat de bar de carretera, que hi havia a les golfes sobre l’hemicicle on hi van deixar fumar fins al darrer moment. Només hi tenien accés físic directe des de el seu escó els parlamentaris.

La M-30 fa que hi hagin urbanísticament dues Madrid. La de dins: el centre i barris tradicionals, i d’altra banda la perifèria exterior. D’esquenes urbanísticament, per això la faraònica obra de soterrament ja completada parcialment, ja que només són connectables amb el cotxe o el transport públic. Però la Madrid exterior a la M-30 s’assembla més a la resta d’Espanya que no l’ interior, el centre, que va al seu ritme i que segueix considerant que «si llueve en Madrid, es que llueve en España».