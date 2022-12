De «E.T» a «Avatar»

Quaranta anys separen les estrenes a Girona de E.T, l’extraterrestre i Avatar, el sentit de l’aigua. I curiosament totes dues pel·lícules són avui notícia en l’edició del diari que tenen entre mans per com van arrasar a la ciutat entre el públic, canviant fins i tot certs hàbits. Si l’alienígena sortit de la ment de Spielberg va acabar amb els programes dobles, la segona part del film de James Cameron, estrenada divendres, ha servit per tornar a veure cues a les taquilles d’unes sales que, en molts moments, s’omplen de teranyines. Segurament la prova d’allò que explica el veterà empresari Narcís Agustí al Dominical: «el cine, com a tal, no morirà mai». Si ni la televisió ni el vídeo van poder-lo matar, tampoc ho farà l’streaming. I estic d’acord que aquesta falera per les sèries s’acabarà i, qui sap, potser això revifa les ganes de tornar a les sales.

Han passat quaranta anys, Girona ha canviat de dalt a baix, la societat ja no és la mateixa, ni nosaltres tampoc som els mateixos, però la màgia d’una pantalla, un pati de butaques i compartir una pel·lícula amb més gent continua viva. Aquesta vegada el cine torna a ser notícia en positiu, i no perquè se n’hagi tancat un altre. Avatar ha tornat a dur gent en massa al cine i ara s’hauria d’aconseguir que no triguin massa en voler tornar-hi.