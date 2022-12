Aviat farà tres mesos que la mare ens va deixar. La tinc molt present i no puc oblidar els seus últims dies. Va ingressar d’urgències a la Clínica Bofill. Aquells deu dies quedaran per sempre impresos a la meva memòria per molts motius. Van ser dies on vam passar de la incertesa a l’esperança i de l’esperança al final no desitjat. La mare va lluitar molt per a superar-ho, és veritat. També és veritat que ens vam sentir molt acompanyats per l’equip de metges, infermeres i auxiliars... jo em vaig sentir «com a casa» en el sentit de que a la mare no li va faltar res en cap moment...i a nosaltres tampoc.

L’atenció a la mare va ser exquisida. Molt professional i molt humana. La mare va sentir-se atesa, estava confiada... afectuosa amb les infermeres que entraven i sortien, preguntant i explicant coses familiars... no semblava tan greu en alguns moments. Vaig poder parlar cada dia amb la doctora que la va atendre. Em va donar molta pau i molta confiança. Val a dir que aquesta doctora no havia atès mai a la mare. No la coneixíem. Atenia a la mare tractant-la amb un afecte admirable i amb molta paciència... i quan m’havia d’explicar com estava la ma­re, vaig saber que es posava en el meu lloc. Jo li vaig confiar la preocupació que tenia, els germans lluny, i si l’evolució no era bona, voldria avisar-los a temps (dins de la incertesa perquè no podem controlar els temps). Vaig tenir moments difícils i l’abraçada i el consol de la doctora em van ajudar a tirar cap amunt. Els últims dies, quan ja no hi havia esperança humana de recuperar-la, el que més necessitàvem era l’acompanyament humà i professional. El vam trobar sempre que el vam necessitar. La doctora i les infermeres ens van atendre en aquells moments tan dolorosos i ens van resoldre dubtes, van estar per la mare quan ens semblava que podia patir... Només tinc paraules d’agraïment per l’equip de metges, infermeres i auxiliars que van estar amb la mare i amb nosaltres aquells dies. Van fer la seva feina, sí... però s’agraeix quan hi ha el component humà que t’ajuda a viure els moments difícils en un clima d’estimació, comprensió. La mare sempre deia que li agradaria morir a casa, no va ser possible... però va morir envoltada de l’escalf d’una família que l’estimava i l’estima, i d’un equip de professionals amb un component humà que ens van fer sentir «com a casa». Gràcies.