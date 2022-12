Seqüeles covid, fins quan?

Moltes persones arrosseguen seqüeles del covid i viuen intranquil·les, a resultes de la manca de salut i també de la insuficient informació, que fomenten la preocupació i la inseguretat dels afectats. L’atenció mèdica, cada dia més burocratitzada, posa al descobert una deriva globalitzada de manca d’humanitat, a tots nivells, a la nostra societat. Malgrat excel·lents professionals del món de la sanitat i el treball impagable que molts fan, la situació pel que fa a la cura i el tracte de les persones deixa bastant que desitjar. Hi ha moltes coses a fer per millorar el tracte i l’atenció a les persones, especialment a les que viuen amb angoixa i preocupació la pèrdua de la salut, convertides en un element estadístic o en un expedient administratiu més. Les persones necessiten atenció, acompanyament, temps, comprensió, que són incompatibles amb la «productivitat», les ratios temporals i les exigències d’unes estadístiques despersonalitzades. Indubtablement calen més esforços i recursos per humanitzar i dignificar la important tasca de la sanitat.

Però avui no volia parlar de la sanitat. Vull insistir en la degradació que ha representat i continua representant les seqüeles del covid respecte als drets de la ciutadania en relació a les administracions públiques. Ha quedat petit i desdibuixat el lema de la famosa obra d’en Larra, «Vuelva usted mañana». Ara no es tracta ni tan sols que algú et digui torni demà, doncs no hi ha aquesta algú. La imposició, no sempre justificada, d’haver de comunicar-se telefònicament, per mitjà de correu electrònic o altres mitjans, amb l’excusa de que sempre cal sol·licitar cita prèvia, s’ha convertit en un habitual calvari per a la ciutadania. I no diem quan el telèfon proporcionat per demanar citar prèvia, o el correu electrònic facilitat per les pròpies administracions a tals efectes, no atenen ni amb diligència ni amb eficàcia, fent perdre la paciència i el temps absurdament. Podria posar molts exemples de diverses administracions que han aprofitat el tema del covid per posar més barreres i deixar de donar l’atenció deguda a les persones. S’han tancat serveis d’atenció personalitzada i, a hores d’ara, amb el tema del teletreball s’han reduït facilitats d’accés al servei que tenen obligació de presta les corresponents administracions, creant greus perjudicis a les persones que necessiten acudir a les esmentades administracions. Llargues trucades sense resposta, robotització de les persones, despersonalització i manca d’agilitat en les respostes, i en definitiva, manca d’humanitat. Ara que venen dies en que els cors solen estar més receptius i esponjosos, desitjo que els que tenen alguna responsabilitat en el funcionament de les administracions facilitin i implementin l’atenció a les persones, sense oblidar que totes les administracions estan i han d’estar al servei de la ciutadania. I sense humanitat, no és possible. Bones Festes.