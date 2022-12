Se’m trencava el cor, i no per haver patit cap ictus o enfermetat cardiovascular. Els responsables de ferir d’emoció l’òrgan més preuat, foren els colpidors testimonis de la Marató d’enguany, a qui la vida els hi ha donat una altre oportunitat per seguir assaborint-la. Tanmateix, el relat de l’entorn més proper a les víctimes de l’ensurt, provocaven també en mi, sentiments a flor de pell.

Em trec el barret, per les mares i pares que amb un infant malalt del cor, tot i que el seu quedi tocat després de cada crisi, lluiten perquè els seus fills no els vegin mai defallir. El mèrit d’un doctor de capçalera, que va avaluar el tracte sense massa tacte en convertir-se en pacient, no té desperdici. Mentre un locutor esportiu titllava «d’infart» el partit de l’altra cadena, cal dir que no n’hi havia per menys, a TV3 n’explicava l’experiència qui n’havia patit. Ironies del món televisiu, sens dubte. D’altra banda i sense menystenir la seva crua vivència, el que sí em va fer bullir la sang de les artèries és que el presentador de Badalona no compartís la seva experiència en català. L’enemic de Pablo López em va compensar el disgust, i deixava palès que si es vol es pot, en un disc de la Marató que ens omplirà el cor de somriures.