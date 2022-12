Francament no me’n refio, aquí hi ha gat amagat, a Madrid PSOE-ERC i a Barcelona ERC-PSC. S’han d’aprovar pressupostos i s’estan fent ponts, passeres i túnels per arribar a bon terme. L’ intervenció del ministre Bolaños a les Corts era una lloança i admiració per Catalunya, tot plegat massa bonic, s’estan canviant lleis i articles del Codi Penal i fan cara de bons minyons, però penseu que seguim amb el jou del 155 recolzat i corresponsable pel PSOE.

Fa la sensació que tenim llops disfressats de xais, però el secretisme en el que es mouen avui les forces polítiques, tot i els insults de baixa estofa. No em refio amb tot d’arranjaments i reduccions, la taula de diàleg ha quedat difuminada i aigualida, a veure com ho lligaran tot això, doncs tenim l’amenaça de PP i Vox, si poden manar algun altre dia ho regiraran tot una altre vegada. Europa ens escridassa i corregeix cada dia, però el President Sánchez va a la seva, emmirallant-se i cada dia s’agrada més i millor, envoltat d’escolanets, no ho veig clar per Catalunya, tant de bo m’equivoqui.