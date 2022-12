451,41 quilos de merda en un any

Fa un temps, cofoi, vaig comprar una màquina de càpsules de cafè. El president de l’Associació de Naturalistes de Girona, Adrià Compte, em va estirar les orelles. I tenia raó: cada càpsula és un residu més. Ara ja no la tinc i és cert que en unes setmanes la bossa de càpsules que acabava portant a la deixalleria tenia bastant de volum.

De fet, cada veí de Girona va generar l’any passat 451,41 quilos de residus, tot i que la xifra té molts matisos. La quantitat és un 1,62% més alta que l’any anterior. Hauria de preocupar: produïm més deixalles.

Que reciclem més, no evita que deixem més escombraries a tractar. Els ciutadans podem fer petits canvis: sempre que es pugui, comprar productes sanitaris i d’alimentació a granel, no canviar de mòbil o de roba per tenir l’últim model, vigilant el material que tenen i adquirint allò estrictament el necessari. Però el problema són les grans empreses. Els govern fan veure que fan coses. Però són poques, lentes i poc efectives. Les grans empreses gironines van generar, l’any 2021, un 30% més de residus industrials que cinc anys enrere. La mirada s’hauria de posar en la gran indústria que ho empaqueta tot i que imposa la fast-fashion i l’obsolescència programada. Cap a aquesta s’hauria d’aplicar mesures pel bé del planeta. I és urgent.