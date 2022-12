La vida a les ciutats cada vegada és més difícil. Les grans metròpolis són font de conflictes de pol·lució i soroll. Aquest és el nostre habitat principal. Algunes persones migren cap a poblacions rurals sense saber-hi conviure i patint algunes de les formes de neurosi que ens assetgen. És un repte important. Els trastorns de la ment són la principal causa de malaltia. Mentrestant, el ritme agitat de la ciutat continua sent molt propens a l’estrès. Davant d’aquesta situació la naturalesa es presenta com una alternativa no només entesa com a lloc de lleure els caps de setmana, sinó com a recurs de benestar. Un lloc remat i silenciós pot ser un recés de pau per a la ment. Tanmateix, caminar pel bosc o la costa, tot contemplant el mar, és una forma de teràpia essencial. Els paisatges de l’exterior condicionen el paisatge interior. La visió i l’experiència d’un lloc sobrecarregat ens agita el canvi. La solitud d’un espai àcid i desert ens calma entrar en contacte amb la naturalesa i escoltar-ne les seves pulsacions. El silenci dels cims, la remor del mar, la infinitat d’un horitzó clar, la brillantor d’un cel estelat... És tot un impacte que tempera l’esperit i guareix el cos i apaga la ment. Necessitem fondre’ns regularment amb la natura per recarregar les nostres piles, entès com una saviesa, deia un filòsof. S’ha de carregar la natura d’igual manera que s’ha de conrear a si mateixa, establir uns cicles i ritmes que és bo atendre per viure d’una manera més saludable. El mateix succeeix amb les etapes de la vida. La primavera de la vida és la joventut i l’hivern la vellesa. Si invertim l’ordre del contacte amb la natura ens beneficiarà i guarirà perquè en som i formem part.

Arriben les festes de Nadal, és una època per reflexionar una mica i adonar-se del molt afortunats que som. No ens falta menjar ni beure, ni un lloc per dormir. No com en d’altres llocs del món que regnen la misèria i la fam. Potser és un bon moment per posar el nostre granet de sorra, tot ajudant a les moltes fundacions que es dediquen a ajudar en els més necessitats. Crec que per fer un món millor ho hem de poder celebrar entre tots. És Nadal sempre que des dels cors deixem néixer un somriure, un gest, una paraula de bondat... Amb bellesa i veritat, us desitjo que passeu unes bones festes de Nadal.