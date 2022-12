No sé on adreçar-me per informar i denunciar que a les piscines municipals de Can Gibert del Pla, a les dutxes de senyores, fa al menys un mes, hi ha una fuita d’aigua important.

Jo ho he dit diverses vegades al personal de les piscines, però em diuen que això és cosa de l’ajuntament i i que ja estan avisats, però la fuita segueix dia rere dia. Senyors responsables de l’ajuntament, si us plau, feu quelcom per arreglar-ho. No ens podem permetre el luxe de llençar tanta aigua.