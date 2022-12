Aquest poema, com a nadala, / gira sobre l’obra d’un gran autor, / en Josep Maria de Sagarra, / que, ja fa llarg temps, és mort.//

Just fa noranta un anys, / que el Poema de Nadal fou escrit, / conservant el contingut vigent, / i encara ens deixa embadalits.//

Als grans, ens du molts records, / dels nostres Nadals d’abans, / plens de la joia i la il·lusió, / d’aquell temps que érem infants.//

Ens parla del sentit d’una nit, / que bufava un aire diferent, / que atiava el nostre esperit, / amb una mena d’encantament.//

Ens diu, d’aquells rudes pastors, / que atrets per un estel formós, / anaven a veure el Redemptor; / tots menys un, que era mandrós.//

També ens recorda aquelles dones, / que, com la que fou mare de Déu, / –amb una noble i bella figura– / porten els seus fillets , dins seu.//

I els Nadals, de la nostra joventut, / així com, dels i les que ja no hi són, / perquè, la mort, se’ls ha endut; / els pares i la gent del seu entorn.//

I ja, per acabar, ens du un cant, / envers la gent de bona voluntat, / perquè, el joiós dia del Nadal, / el celebren amb pau i amistat.//

Això és el que m’ha inspirat, / el magnífic Poema Nadalenc, / d’aquell gran poeta, tan nostrat; / i us l’ofereixo ben sincerament. Bon Nadal!