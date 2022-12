Els nord-americans són diferents. I així, aquesta setmana, quan l’atenció esportiva de la resta dels mortals estava centrada en la victòria d’Argentina al Mundial de futbol i en la desfermada celebració dels devots de Messi (i de Maradona) pels carrers de Buenos Aires, ells estaven parlant de Brock Purdy. I qui és carai és Brock Purdy? Doncs un irrellevant jugador de futbol americà. Irrellevant amb títol i tot, «Mr. Irrelevant», perquè així és com s’anomena a la NFL al jugador triat en la darrera elecció del draft. Com passa també en la NBA, cada temporada tots els equips escullen per ordre els jugadors sorgits de les universitats per fer el salt al professionalisme. I, en la darrera edició, els San Francisco 49ers tenien la darrera elecció de la setena i última ronda. I allà en el lloc 262 del Draft, la franquícia californiana va escollir un quarterback procedent de la universitat d’Iowa. Era Brock Purdy. «Mr. Irrelevant». Un jugador destinat a no moure’s de la banqueta. I menys jugant en una posició de lideratge com la de quarterback.

Però, això són els Estats Units, i com passaria en qualsevol pel·lícula de Hollywood que tingués l’enèsim guió sobre el «somni americà», el pobre noi amb qui ningú comptava ha passat d’anònim a estrella. El quarterback titular, i el seu suplent, es lesionen a la vegada i els 49ers, amb Brock Purdy jugant com ni ell mateix hauria gosat mai somiar, han començat a encadenar victòries passant, fins i tot, per sobre dels Tampa Bay Buccaners del mític Tom Brady (35-7). I ara què ha passat? Doncs que s’acosta Nadal i els responsables de l’equip de San Francisco van com bojos intentant fabricar samarrades i dessuadores amb el nom de Brock Purdy. Qui hauria pensat que algú voldrà comprar la samarreta de «Mr. Irrelevant»... Aquell que estava destinat a no jugar ni un partit. Són els Estats Units i és un esport, però la història de Brock Purdy és perfectament exportable a qualsevol altre país i a la vida fora dels terrenys de joc. Aquells que, sobre el paper, passen per ser els més «irrellevant» també són importats. Igual que els grans protagonistes. O més.