Apunts nadalencs

Demà és el dia que la comunitat cristiana ha acceptat con a bona la data del naixement de Jesús. Malgrat que el mateix Vaticà ja fa anys va aclarir que no estava documentat que hi hagués un bou i una mula al pessebre, el cert és que des de fa centenars d’anys s’han repetit les representacions pictòriques d’una tradició originàriament oral que ens ha descrit aital esdeveniment en un lloc senzill on Maria i Josep es refugiaren amb l’única companyia d’uns animals que serviren per donar un xic d’escalfor a l’infant que acabava de néixer.

Justament tal dia com el de demà, un 25 de desembre però del 1981, aquesta creença cristiana del naixement d’un nen Déu se’ns recordava a través de les representacions d’Els Pastorets que el Grup Proscènium portava al Teatre Municipal de Girona, sota la batuta i l’atenció constant de Joan Ribas Feixas, «alma mater» de la seva posada en escena que va estar al peu del canó fins poc abans de la seva mort. No eren aquests els Pastorets de Folch i Torres que se solien representar arreu de Catalunya sinó que el «Geni» va decidir utilitzar un text de Mossèn Francesc Gay que explicava més o menys el mateix però permetia introduir-hi elements de collita pròpia que, sense alterar l’essència del contingut i el missatge religiós que incorporava, facilitava una connexió més directe, amb passatges humorístics i de relat gironí més proper que feien les delícies d’un públic gran i petit que, arribat d’arreu de les comarques, omplia cadascuna de les funcions nadalenques programades. Amb la desaparició física, però, de l’artífex d’aquell miracle nadalenc, s’han acabat les representacions d’Els Pastorets al Teatre Municipal. És una veritable pena però tanmateix és una realitat que s’explica pels qui coneixíem la personalitat i les maneres de treballar d’aquest professor mercantil i assessor d’empreses que del teatre en va fer vida i passió. Ens quedarà el seu llegat a través dels extraordinaris cartells que any rere any dibuixava l’Àngel del Pozo, molts d’ells recopilats en un volum que, dins la col·lecció Història de Girona i amb fotografies de Narcís Reverendo, va editar l’ajuntament de la ciutat ara fa un parell d’anys. Queda el record, el bon record, de tantes vetllades acompanyant primer fill i després netes en unes sessions que cada any s’allargaven un xic més però que la màgia de l’espectacle obrava el miracle de fer-se curtes. Amb tot, Girona ha mantingut representacions de Els Pastorets, en aquest cas al teatre del centre cívic de Sant Narcís tot i que malauradament amb menys funcions i un aforament més reduït. És aquesta una noticia positiva particularment en aquests temps que sovintegen opinions de gent molt «sàvia» que pretén carregar-se les velles tradicions pel sol fet que aquestes provinguin de saba cristiana. Els mateixos que també clamen al cel perquè la mainada petita es dedica a fotre hòsties a un tronc perquè cagui llaminadures. A poc a poc, la suposada correcció intenta fer-nos perdre l’origen i també la identitat.

Sortosament, es manté l’ambient nadalenc amb activitats de tota mena, ja sigui amb l’exposició de pessebres a La Carbonera, el concurs de fotografies o els concerts de nadales. La diversió per a petits i grans està assegurada ja que des d’ahir mateix funciona al Palau Firal la Pista de Gel que hi romandrà fins el dia 8 de gener, enguany sense les restriccions imposades l’any passat per la pandèmia vírica. Segons la directora Coralí Cunyat, les perspectives són bones i amb les dues pistes i el tobogan que s’hi han instal·lat preveuen superar les xifres d’assistència del 2021. Com en anteriors ocasions i mercès la col·laboració de la Fundació La Caixa es convidarà a patinar 600 nens i joves de centres d’acollida en risc d’exclusió social. En uns moments d’incertesa per uns preus que es disparen per la inflació i, tot s’ha de dir, la barra d’alguns que s’aprofiten de les eufòries passatgeres enmig d’un horitzó difús, sempre son benvinguts els apunts de solidaritat efectiva. Bon Nadal!