La factura d’ATLL i Vacamorta

La majoria de ciutadans paguen responsablement els impostos conscients del cost, però també de l’enorme benefici, de mantenir un Estat del benestar que garanteixi, entre altres coses, la dignitat dels individus i que preservi uns nivells suficients en matèria d’igualtat d’oportunitats. Ho fan aportant una part significativa dels ingressos que obtenen amb la seva feina, mitjançant la seva activitat econòmica o per la generositat d’aquells que en el passat van fer un esforç amb la finalitat de llegar-los alguna cosa que el facilités el seu recorregut vital.

Qui governa ha de ser molt conscient d’aquest esforç. Les seves polítiques s’executen amb els diners de tots, també amb el temps lliure que han deixat de tenir o amb els projectes que no han pogut emprendre. I sap molt greu que no hi hagi cap responsabilitat per als polítics que van prendre decisions que ens estan costant un dineral que es podria invertir en altres coses. La mateixa setmana que ens felicitàvem per ser una societat collonuda que recaptava 8 milions d’euros per la Marató de TV3, es coneixia la sentència que condemnava la Generalitat a pagar 304 milions d’euros pel nyap del contracte de gestió d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL) i ens recordaven que buidar Vacamorta ens costarà 189 milions d’euros que no hauríem de gastar si en el seu dia s’hagués actuat amb sentit comú.