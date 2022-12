Per fi, per fi, per fi puc deixar de veure futbol, no em fa falta veure cap més partit. No era la meva intenció veure el Mundial més que res pel lloc on es feia, però vaig caire al parany.

De vegades els que treballem ens fem un auto regal, un bon sopar, una bici, un viatge... Hi ha països tan rics que s’ajunten quatre amics que mai han treballat i decideixen que compraran la seu d’un mundial. Anem al tema futbolístic... He tingut molta sort de viatjar moltes vegades a l’Argentina, allà tinc bons amics i una segona família, crec conèixer prou bé la seva idiosincràsia, un país ric, ric en tots els sentits, sobretot amb grans persones, grans carns, el seu mate, els seus gnocchis, alfajores, les seves barres braves, els seus pèssims presidents amb inflacions mai vistes en el món, el seu corralito. La meitat dels argentins no havien nascut l’any 1986, quan Maradona va aixecar la copa del Mundial. Aquest Mundial no l’ha guanyat només en Messi, hi ha un gran entrenador, defenses, repartidors de joc i un gran porter que va salvar l’equip al minut 118’. Ja ningú podrà dir que Maradona està per sobre de Messi. Molts argentins heu criticat a Messi, «pecho frío», «no corre», «no siente los colores». L’ heu atacat i ara us toca tancar la boca i donar-li les gràcies. Personalment, he anat avorrint el futbol, lentament, un esport molt poc noble on la picardia està sempre present, on molts pares insulten a altres nens des de les grades, quin valor oferim a la mainada? Ara només desitjava una cosa, poder veure a Messi aixecar la copa del Mundial, vaig tenir la sort d’estar acompanyat de centenars d’argentins i vaig plorar com un nen amb el darrer penal. Sabem que molts argentins hauran de seguir fent tres feines per poder menjar, molts seguiran dormint al carrer, però durant un temps, efímer, seran les persones més felices del món, vivint en un dels països que podrien ser més rics del món. Ara ja puc deixar de veure futbol, em vas fer esperar Leo, però també ho has aconseguit. Només una altre fita em faria tornar a veure futbol, però això seria molt més difícil, veure a la Selecció catalana en un mundial de futbol. Moltes gràcies, Leo!!!