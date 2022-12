El dia 13 de desembre ens vam aixecar amb la notícia que el futbolista Amir Nasr-Azadani serà executat a l’Iran pel seu suport a les protestes, i la seva llibertat d’expressió envers la defensa dels drets de les dones. Aquest fet no ha agradat al seu país, l’Iran, que han condemnat a mort a aquest futbolista de vint-i-sis anys.

La Federació Internacional de Futbolistes Professionals han demanat a les autoritats iranianes que suspenguin aquesta pena de mort.

La meva pregunta és, si aquesta persona no hagués sigut un futbolista conegut, haurien defensat i demanat que aquesta condemna fos retirada? La resposta és no, des de fa milers i milers d’anys els iranians no permeten que un ciutadà tingui llibertat per poder expressar-se, ja que si diuen el que opinen, estan en contra de la seva religió, i això per a ells ha de ser condemnat. I cada any, l’Iran executa a aquells que tenen una ideologia o un pensament diferent, sense la defensa de cap entitat que ho pugui aturar.