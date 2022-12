Quan Esquerra Republicana va presentar per primer cop Gabriel Rufián com a candidat, un amic em va preguntar si el seguia. Li vaig contestar que no i em va recomanar que ho fes perquè era una persona de la qual se'n sentiria a parlar. «Val la pena, té molts seguidors i és enginyós», em va assegurar. Tenia raó en les dues coses: es parlaria molt d'ell i s'ha de reconèixer que té inventiva i originalitat donant un discurs, plantejant una pregunta al Congrés, afrontant un roda de premsa o fent una declaració als passadissos de la cambra. Mesos després vam tornar a parlar de Rufián i li vaig preguntar per què ERC havia escollit un candidat amb aquell perfil. Em va contestar que era la fórmula que havia trobat el partit per atraure vots de sectors que no s'haurien plantejat mai votar-los. Arribava a un públic que Esquerra ambicionava i que fins a aquell moment li era difícil accedir-hi. Rufián ha complert el que s'esperava d'ell. Des de la impressora que va treure de sota l'escó, fins a l'expulsió de la Cambra el dia que va «debatre» amb l'aleshores ministre Josep Borrell, passant per les samarretes reivindicatives, el diputat republicà ha sorprès sempre i ha fet que la marca sigui present als debats, les tertúlies, els diaris, els telenotícies i, també, a les xarxes socials.

I quan tothom el deixa verd allà on sigui i algun dirigent del partit ha de sortir a demanar disculpes o a mig desautoritzar-lo, Rufián està complint la seva missió. Potser ara li ha arribat el moment de fer un altre paper i aquesta serà l'última legislatura a Madrid (potser), però que ningú tingui cap dubte que ha fet el que se li va demanar que fes i seguirà en aquesta mateixa línia fins al final. Les declaracions d'aquesta setmana sobre la decisió del Tribunal Constitucional, ho deixen molt clar. El diputat va fer una intervenció a peu dret com a mínim curiosa i que feia pensar en si recorda què va passar a Catalunya el 2017. La pregunta d'un periodista, que pretenia ser enverinada, era si el govern central havia de desobeir la decisió del Tribunal Constitucional. La resposta, que pretenia ser entremaliada, va ser: «La desobediència sense un pla, el conflicte institucional sense un demà planejat, és un gegant amb peus de fang. No serveix per a res. És confeti. I nosaltres no ens apuntarem a cap mena de confeti, cap mena de proclama d'aquells que fa uns anys es van posar de perfil».

És per quedar-se una estona en silenci, analitzant què ha volgut dir i per què. I si en altres ocasions havia pensat que Rufián no tenia raó, però possiblement havia estat encertat en la frase perquè complia l'efecte que buscava, en aquesta penso que té tota la raó i no tinc clar si aconsegueix cap resultat. En poques paraules resumeix el que va passar el dia que Carles Puigdemont va proclamar la independència i que molts que havien cregut amb el govern i estaven convençuts, no només que la fita era possible, sinó que estava tot preparat per assolir-la, es van adonar que darrere d'aquella proclama no hi havia res. Ni la bandera espanyola es va despenjar de Palau. Un altre amic, tant secessionista com el primer, era allà aquell dia, esperant que algú baixés la bandera, que algú sortís al balcó a explicar què calia fer o almenys que algú esperonés els congregats. Hores després de veure que no passava res, va marxar amb una decepció de cavall. Ha continuat essent independentista, sí, però no ha confiat mai més en cap dels partits que li van prometre que Catalunya s'escindiria d'Espanya.

És en aquest punt on crec que Rufián diu el que no hauria de dir o, si més no, sense haver detallat abans què va passar aquella tardor de 2017 i els mesos previs, quan persones del seu partit, convençudes, impartien conferències als pobles proclamant la feina que suposadament s'estava fent per a la desconnexió. Temps després vam saber que no s'havia fet res, que les estructures d'Estat no estaven a punt, que una part dels líders havien desaparegut i altres es posaven en mans de la Justícia. I vam descobrir que la bandera de Palau no era una simple anècdota o un oblit, sinó l'explicació del «gegant amb peus de fang» i el «confeti» que ara diu Rufián.