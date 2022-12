El millor torró de crema cremada d’Espanya es fa al barri Gòtic de Barcelona, a la pastisseria La Colmena, segons el resultat d’un concurs organitzat pel Gremi del sector de Barcelona, on hi van participar 52 candidats. La cosa no tindria més si no fos que un element crida l’atenció: s’han arribat a fer més de dues hores de cua a l’establiment per poder-ne comprar una teula. És a dir, hi ha gent disposada a perdre el temps només per poder dir que ha menjat el millor torró d’Espanya, cosa, d’altra banda, molt subjectiva.

L’anècdota em recorda que no fa pas tant, a l’Escala, la pastisseria Juhé va disparar les vendes perquè li van concedir el premi al millor xuixo del món, en el marc del Fòrum Gastronòmic de Girona. D’elaborar-ne una trentena a la setmana, van haver de passar a fer-ne més de mig miler, i com a Barcelona, a La Colmena, les cues eren habituals a l’establiment, sobretot els caps de setmana. Van arribar a detectar que hi havia clients que es desplaçaven expressament fins a l’Escala només per admirar-ne el xuixo. Tot ha de ser immediat, al moment, i perquè toca. Avui són els torrons de La Colmena, i demà serà ves a saber què el que il·luminarà la teva ànima de consum, ignorant que potser el millor del millor ho tens més a prop del que et penses.