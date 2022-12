El periodista David Céspedes destacava els quinze anys de retard en la construcció del cinquè CAP de la ciutat de Girona del qual encara no s’ha decidit ni la ubicació. Situació semblant a la de moltes ciutats de Catalunya, per exemple a Olot on també es va decidir la construcció del segon CAP l’any 2006, davant l’augment de població de la ciutat, habilitat un espai provisional al barri de Sant Miquel la primavera del 2007, que fins i tot abans de la pandèmia ja es demostrava totalment inadequat per el volum de població atesa. Del centre sanitari promès ni la primera pedra.

És de destacar la rapidesa, tres anys , amb la qual s’ha procedit a inaugurar un segon espai museogràfic dedicat a la vulcanologia, Espai Crater. Les nostres decisions sempre estan influenciades per les nostres vivències. Està clar que les persones que prenen decisions a la nostra societat acostumen a utilitzar més els espais culturals que els centres sanitaris públics. No és mala fe ni probablement ideologia, és la vida. Més d’un vuitanta per cent dels funcionaris a Espanya escullen un sistema sanitari privat, mutualitats, en lloc del tradicional de la Seguretat Social. Mateixa xifra a Catalunya. Companyes i companys, ciutadans, paciència, l’espera serà llarga.