Ja n’hi ha prou, i s’ha d’acabar, de gent circulant amb patinet elèctric per les voreres de Girona! L’Ajuntament no esteu fent res de res, i cal amb urgència una política molt més dura al respecte; repeteixo, molt més dura! A qui li correspongui de l’Ajuntament, que crec que és l’Àrea de Seguretat, Mobilitat i Via pública, o el nom en que es denomini, no fa res al respecte, i aquesta Àrea es demostra molt incompetent.

Els patinets elèctrics continuen transitant impunement per les voreres, amb total menyspreu envers els vianants. Ara mateix, acabo de veure en una vorera de la Rutlla, una noia circulat molt de pressa amb patinet, que degut a l’amplada de la mateixa, si arriba a sortir algú d’un edifici se l’emporta per davant... i després què...? Srs. de l’Ajuntament, el que això passi, també, a part de qui ho fa, és responsabilitat vostre, i al final ho haureu de pagar, tard o d’hora. La gestió moderna d’una ciutat es basa principalment amb la prevenció i no esperar al final que un accident faci actuar la policia municipal, una policia municipal de Girona que per cert l’entenc molt mal gestionada i que no actua preventivament sinó quan els fets els sobrepassen, és a dir, quan es produeix l’accident. Estic completament d’acord en la tasca punitiva de la policia, que sens dubte han de fer, però n’hi ha una altra molt més important i que és la tasca preventiva en seguretat vial i que penso que aquesta no la fan, o no la fan bé. Un suspens per a l’Ajuntament i la seva alcaldessa.