Un any més La Marató de TV3 ha aconseguit mobilitzar un gran nombre de persones. Gràcies a la recaptació d’enguany la investigació mèdica podrà augmentar els mitjans d’un mode més eficaç pel que fa als avenços contra les malalties cardiovasculars. Per tal d’aconseguir-ho les activitats fetes al voltant d’aquest propòsit han implicat un cop més el país sencer a través de les col·laboracions i activitats més diverses. Des del grup de Marxa Nòrdica de Girona hi hem contribuït caminant per la Devesa de Salt.