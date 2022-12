Col·legis (més) digitals

La tecnologia ha jugat un paper determinant en l’educació. Però sovint la ciutadania s’interroga sobre si realment l’ha millorat. Doncs bé, la majoria dels analistes considera que sí, que la transformació digital ha introduït avenços significatius a les aules. Primer, a les físiques; després, en època de pandèmia de coronavirus, a l’entorn virtual. Un exemple n’és una investigació de NewSchools Venture Fund/Gallup on s’assenyala que hi ha un fort vincle entre les eines d’aprenentatge tecnològic i els resultats acadèmics. O sigui, quanta més qualitat digital hi hagi a les classes, més fàcil serà que les notes dels alumnes siguin altes. El debat és intens en tota mena de països. Per començar, les escoles dels Estats Units s’enfronten a una alarmant escassetat de mestres. A més, els docents que ja estan exercint la seva professió expressen una satisfacció laboral molt baixa, segons un altre estudi de la consultora Gallup. Els pares estan cada cop més preocupats per l’educació dels seus fills, i el nerviosisme es trasllada als professors. La situació no ha millorat ni tan sols després dels mesos més durs de la covid. Gairebé la meitat de les escoles nord-americanes tenen actualment algun lloc vacant, a temps complet o parcial.