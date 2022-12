Sembla que aquest any el turisme britànic no ha vingut al Golden Christmas Festimarket. Vagues a l’ensenyament, la sanitat, el transport públic, el personal de duanes, en el servei postal,… fins i tot el flamant nou primer ministre Rishi Sunak, ha reconegut que el Regne Unit ha entrat en recessió. Les protestes aquest mes de desembre han paralitzat els país i els anglesos han optat per passar les vacances a casa. Aquesta podria ser una raó per la qual la participació en el festival nadalenc que organitzen al Mas Fuster de Sant Gregori ha experimentat una davallada molt significativa de 15.000 assistents, si fem una comparativa amb l’edició de 2021 que es va celebrar en un moment on les restriccions COVID, eren encara vigents.

L’esforç dels organitzadors per fer-se els moderns i agradar als de fora, a banda de no tenir contraprestació exterior, ha generat crítiques aquí, tant per part de l’ADAC, com d’un dels col·laboradors estrella del diari, Lluís Bosch Martí que tot i no ser nacionalista, ho ha dit molt clar i català en el seu darrer article publicat (Merry Christmas Mister George), l’esteu fotent molt grossa!