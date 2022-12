El Nadal és una cita amb la família. Són dates esperades i desitjades en general, encara que alguns, probablement per convertir-les en una marató de viatges i menjars en excés, estan desitjant que s’acabin i tornar a la normalitat. De tot n’hi ha, i ho sabem.

Si se celebren conservant el sentit religiós, familiar, alegre, solidari i moderat, s’esperen amb il·lusió; si s’associa a desordre, consumisme, menjars interminables i tibantors familiars, ja es veu que falla a l’origen el plantejament.

El consumisme fa que es vegi inevitable engreixar uns quilos per Nadal, les crisis matrimonials o d’un altre tipus a les famílies poden donar-li un to de distanciament o frecs en unes dates que criden a l’afecte, a refer relacions familiars a vegades tontament esquerdades.

Anar a allò essencial, especialment per Nadal, facilita conservar la identitat personal i cultural, i per tant una sensació de pau i concòrdia que reconforta i anima. El Pessebre (Betlem), els adorns nadalencs, els regals de Reis, els bríndis i la solidaritat concreta li donen aquest sentit.

El Nadal ens retrata com a persones, com a famílies i com a societat. L’alegria no s’improvisa, ni tan sols amb unes copes de més, que de vegades desfermen enuigs i produeix espontaneïtats que espanten.