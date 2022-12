Aquest dies Plató està desorientat i va a dialogar amb el seu mestre:

- Sòcrates em diuen a l’Àgora que un arcont (elegit per un període de temps limitat) ha continuat ?

- Impossible Plató, un arcont abans era elegit per 10 anys i ara per 1. I acabat el mandat, cap a casa falta gent.

- Perdona que insisteixi però em diuen que uns «arconts tesmotetes» (literalment «donadors de lleis») que eren 6 i administraven justícia excepte en casos que afectaven els mateixos arconts o les màximes autoritats. A més, revisaven les lleis una vegada a l’any. Ja fa 4 anys que estan fora de termini.

- Plató, que t’has begut l’enteniment, no veus que els arconts han de donar exemple. Estem de democràcia. I si no compleixen les normes establertes hi ha el judici que pot portar a l’ostracisme (utilitzat per a castigar amb un exili temporal de 10 anys a tothom qui pogués representar un perill per a la ciutat-estat).

- Doncs, avui a l’Àgora acabo de parlar amb uns fenicis, un venia de Malaka i l’altre de Gadir i m’han assegurat que allà els «arconts tesmotetes» ja fa 4 anys que van acabar el seu mandat i encara segueixen administrant com si res.

- Clar, has de saber que a la ciutat -estat d’Atenes això no pot passat i menys després de l’actuació de l’estrateg Pèricles, amb el suport de la seva muller, la filòsofa Aspàsia de Milet, que va delimitar les funcions dels arconts.

- Gràcies mestre Sòcrates, veig que un diàleg amb tu sempre és fructífer.

- Adéu Plató, millor que no facis cas dels fenicis que venen de la terra dels conills i ves tranquil a la taverna amb un ornitorrinc. D’aquí 2.500 anys allà (la terra dels conills segons els fenicis) encara tindran problemes amb la democràcia i la separació de poders.

Nota: qualsevol semblança amb l’actualitat és pura coincidència.