No cal ser un geni ni un sociòleg massa eixerit per adonar-se que Correos és una antigalla. Tot i que alguns dels seus operatius mirin de treure el nas cap al s.XXI, el seu vocabulari, propostes, menyspreus del client i cofoisme d’un quasi monopoli el fa un ens lamentable: exemple de «correu tartaruga» (snail mail), carrincló, les deficiències en resulten la rutina diària.

Ara me n’ha passat una altra: si vols adquirir segells a un estanc no t’admeten que paguis amb targeta. No volia pas fer-ho amb criptomonedes ni amb PayPal: era simplement la tarja de dèbit, que solem dur arreu, especialment des de la pandèmia.

Doncs no sé què coi els ha picat a l’estanquero, que no, que no i que no. En saben la raó? M’ensumo que deu ser un nou patètic endarreriment dels de Correos. Pel bé de l’honor del botiguer.