Tenir cura de la gallina que pon els ous d’or! Així de clar veig tota la moguda dels passats mundials de futbol de Qatar. Jo tampoc estic gens d’acord amb el seu règim polític, el tracte actual referent al sexe femení i, sobretot, la manipulació dels immigrants que com sempre són imprescindibles arreu de la terra. Penso que seria evident que degut als drets humans, mai de la vida s’hauria d’haver escollit a un país tan dictatorial per realitzar un esdeveniment tan potent. A tot el món, xutar una pilota és un fet que a quasi tot ésser vivent, des de ja molt petits, ens encanta de fer-ho. És un instint innat. Però clar, si admetem que d’aquest país, tots hem acceptat els seus serveis energètics imprescindibles per viure, com el gas i el petroli, diria que ara acceptar el seu xou del futbol mundial és bastant lògic. Un altre cosa és que segons les temperatures, a sobre s’hagi de canviar tota la dinàmica esportiva de tot el món. Costa d’entendre tanta «submissió» mundial envers a un país tan injust socialment però tots sabem que actualment, necessitem la seva energia per viure. Ells ho saben i nosaltres ho rebem de genolls! Cal lluitar per altres alternatives energètiques per ser més lliures!