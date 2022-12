Un any més, aquest 1 de gener el Papa ens convida a celebrar la Jornada Mundial de la Pau, que en aquesta 56a edició té per lema: «Ningú no pot salvar-se tot sol».

El Papa ens recorda en el seu missatge que la covid-19 ens endinsà enmig de la nit, desestabilitzant la nostra vida ordinària, transformant els nostres plans, generant desorientació i sofriment i la mort de tants germans i germanes nostres.

Amb agraïment el Papa recorda el món sanitari, que es mobilitzà per alleujar el dolor i posar remei als estralls produïts per la covid-19, que provocà un malestar generalitzat que penetrà als cors de moltes famílies. Tres anys després d’iniciar-se la pandèmia, el Papa ens demana de qüestionar-nos, aprendre, créixer i deixar-nos transformar, a partir de l’experiència viscuda.

A la pregunta del Papa sobre què hem après de la pandèmia?, Francesc ens diu que la millor lliçó que ens deixa en herència la covid-19, és la conscienciació de que tots ens necessitem i que el més gran tresor que tenim és la fraternitat humana. Per això mateix ningú no pot salvar-se tot sol.

En el seu missatge, el Papa ens demana de buscar i promoure junts els valors universals que obren el camí de la fraternitat humana. Per això, com ens diu el papa, el millor descobriment que podem fer després de la covid-19, és un retorn a la humilitat i alhora la reducció del consumisme, per retrobar i valorar el sentit de la solidaritat i el compromís, alguns cops heroics, de les persones que no escatimaren esforços perquè tots poguéssim superar millor el drama de l’emergència que hem patit.

El Papa ens recorda que d’aquesta experiència hauria de sorgir una consciència més forta que convida tothom, pobles i nacions, a tornar a posar la paraula «junts» al centre de la nostra vida. Perquè és junts, com ens diu el Papa, en la fraternitat i la solidaritat, que podem construir la pau, garantir la justícia i superar els esdeveniments més dolorosos.

En el seu missatge, el papa ens recorda una nova guerra, aquesta vegada a Ucraïna, impulsada per decisions humanes reprovables i que, com totes les guerres representa una derrota per a la humanitat.

Per construir un pau duradora, el Papa ens demana que sapiguem deixar-nos canviar el cor i permetre que Déu transformi els nostres criteris d’interpretació del món i de la realitat.

Per això el 22 de desembre passat, el Papa insistia que l’Evangeli és sempre Evangeli de la pau. I encara, el 28 de novembre, el Papa demanava que els joves fossin «poetes de la pau».

Per això en aquesta 56a Jornada Mundial de la Pau, cal recordar les paraules del Papa, el 30 de novembre passat, quan demanava que el príncep de la pau porti consol als cors ferits i a les nacions provades per guerres i crisis.

Tant de bo tots plegats siguem artesans de pau per tal d’acabar amb els odis i les guerres. Bon 2023.