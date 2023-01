L’alcohol, és un fet, disminueix la capacitat de concentració quan es condueix, els reflexos es mitiguen. S’afirma que l’única taxa segura d’alcohol és 0,0%, ja que, tot i les taxes d’alcoholèmia dins dels marges legals permesos, el nostre risc de patir un accident de trànsit es pot incrementar.

Els controls d’alcoholèmia i de drogues són molt eficaços, ja que disminueixen els accidents amb víctimes. És evident que les sancions obliguen a re capacitar allò que amb sentit comú hauríem de fer, però així som els éssers humans. Val la pena extremar les precaucions i respectar la normativa de circulació, no sols per nosaltres sinó pels altres, per tots.

Cadascú de nosaltres ha de saber quines circumstàncies ens posen en més risc de distraccions en conduir. No són pocs els que han optat, per exemple, per no fer servir el «mans lliures» en conduir, ja que es barregen trucades per motius laborals –que requereixen matisar, aportar dades, precisar, parar molta atenció– amb altres de més col·loquials.

Conduir de dia sempre és més segur. Evitar conduir, si no és imprescindible, en un viatge llarg quan s’està fent la digestió després de dinar. I així es pot completar una llista de precaucions de sentit comú.

No arrisquem sense motiu, de manera especial aquests dies de Nadal, la nostra vida i la dels altres, si és que de veritat les valorem.