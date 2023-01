La pressió per mostrar una imatge perfecta a YouTube està portant moltes influencers a expressar-se preferentment a través de podcasts. Com indiquen, es pot dir el mateix en les dues plataformes, però resulta molt més fàcil fer-ho sense aparèixer a la pantalla, utilitzant només la veu i, com a màxim, alguns recursos que il·lustrin el que s’expressa oralment. A YouTube, és tan important el que s’explica com la manera com s’il·lustra. A més, si les titulars dels canals han construït una imatge determinada, qualsevol desviació pel que fa a aquesta expectativa motivarà centenars –o milers– de comentaris crítics, tant de haters com d’antigues seguidores incondicionals. Per aquesta raó, les líders d’opinió afirmen patir tant d’estrès. Un quart d’hora davant de la pantalla pot requerir perfectament diversos dies de preparació. El guió, l’ambientació, el vestuari, l’edició, la postproducció… I després, els dubtes, la inseguretat, el recel. Encara que llueixin sempre el millor somriure, l’angoixa és directament proporcional al volum de seguidores sobre les quals sustenten el seu negoci. Aquest és el motiu pel qual algunes d’aquestes prescriptores digitals es plantegen la possibilitat de renunciar a la seva imatge. O, si més no, a explotar-la amb menys freqüència. I en xarxes socials menys exigents, com ara Instagram, Snapchat o TikTok.