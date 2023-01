Nadal i Reis a la Devesa?

Una vegada més s’ha perdut una bona oportunitat per fer un mercat nadalenc al parc de la Devesa de Girona. Un cop, almenys fins ara, superades les restriccions per la pandèmia, han tornat moltes activitats nadalenques als carrers, com ara els mercats. A Girona som uns privilegiats perquè disposem d’una gran àrea enjardinada dins de la ciutat que moltes altres ciutats envejarien. A més, a diferència dels tradicionals mercats de Nadal que se celebren a l’Alsàcia, Alemanya o Anglaterra i que atrauen milers i milers de visitants i turistes, aquí tenim l’avantatge que disposem d’una millor climatologia per celebrar activitats a l’aire lliure. A la Devesa es podrien encabir més parades de les que hi ha actualment a la plaça de la Independència. S’hi podrien sumar també les del pont de Pedra. I a tot plegat s’hi podria afegir una bona oferta gastronòmica. Ha quedat demostrat que quan s’organitzen activitats d’oci i gastronomia d’aquest tipus a l’aire lliure la gent ha respost. Un dels actes més multitudinaris que es fan a l’any a Girona és la cavalcada dels Reis Mags d’Orient. Avui, una vegada més, tornaran a la ciutat i ho faran precisament a la Devesa. Per què per un altre any no es poden sumar les dues activitats? Jo, almenys, ho demano a la carta dels Reis...