Tenia les fulles d’un verd intens, com agulles, curtes i punxents que es distribuïen per totes les branques. Era un arbre majestuós, alt i esvelt. Segur que les seves arrels s’escampaven per tota la plaça de la vila, fins i tot potser arribaven a la taula gran de l’Ajuntament.

Curiosament, no m’havia fixat mai en ell, no l’havia vist créixer. Havia sorgit de sobte tot lluminós, tot engalanat, ple d’uns guarniments que no el feien passar desapercebut. El peu el tenia recobert d’arena i enquadrat en fustes, potser les arrels eren en un altre indret ben diferent... condemnades a la descomposició, com ell, quan el verd aparent de les seves fulles comenci a groguejar, inevitablement, privat de saba nova.

Però aleshores, quan això succeeixi, ja no caldrà per a la festa, ja no farà falta la seva efímera llum. No veurem com el trituren o com es va marcint en qualsevol abocador.

Tallar arbres per fer-los lluir. No brillen prou quan atrapen les gotes de boira amb les fulles? Quan les deixen anar per refrescar la terra? Aquest ja no ho farà mai més.

Tallar arbres sense comptar-ne els anells, cercles que sobrepassen en molt els nostres records. Si quan són sencers, les seves estacions s’han confós amb els nostres avantpassats, si quan ja no puguem seguir el seu ritme, ells encara oxigenaran els fills dels nostres fills... Val la pena vestir-los per darrera vegada aquesta mil·lèsima de segon? A saber quants aiguats, quantes glaçades ha vist aquest: ho té explicat al tronc, a les branques, als fruits... i no a les garlandes.

Tallar arbres per dubtoses tradicions, importades de països aliens que a poc a poc van ofegant les d’aquí.

Tallar arbres amb el dret de qui dona exemple, amb la visió de qui troba al bosc éssers que s’utilitzen per decorar places, però que ja no podran tornar mai més a il·luminar-se quan la pluja els pessigollegi l’escorça. La cultura de la mort. Per què no plantejar-se una cultura de la vida?

Gasos d’efecte hivernacle, petjada de CO₂, reducció de la contaminació, incendis i sequeres, biodiversitat en perill, canvi climàtic, sostenibilitat...

Aparentment verd l’arbre de Nadal i aparentment verd

el consistori que s’ha tenyit d’un sorprenent vermell forestal.