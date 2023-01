A la majoria dels meus pacients els comunico que tenen penis normals i que no necessiten operar-se». Aquesta frase és una absoluta obvietat. Però, bromes de nivell pati d’escola de primària a banda, és preocupant que ho hagi llegit com a declaració d’un uròleg en un article seriós sobre el fort augment de les operacions de penis i vulves per «aconseguir el cànon de bellesa genital». Per si algun continua sense veure-ho clar, l’especialista entra en més detalls: «Hi ha una idea equivocada sobre les longituds; molts pensen que el penis ha de fer 18 centímetres, quan la mitjana és de 9,5 en flaccidesa i al voltant de 13 en erecció»

I on està el problema? Que molts adolescents, joves, i ja no tan joves, basen la seva educació sexual en el munt d’hores que s’han passat mirant youporn o pàgines similars. O sigui, que es pensen que tots els homes tenen entre les cames un membre enorme que fa embogir qualsevol dona, lògicament aquestes amb uns pits perfectes i unes vulves de pel·lícula, que se’ls hi posi per davant. I què passa? Que miren cap avall i on el veuen. Pot semblar un acudit. Però el que hauria de fer menys gràcia, i reflexionar més, és que, segons les dades de Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica, en pocs anys les cirurgies de penis i vulves per motius estètics han passat a ser molt poc freqüents a realment habituals. Tant en els homes, com en les dones que, amb encara no vint anys, ja apareixen per la consulta a preguntar per labioplàsties sense cap motiu de salut pel mig que les justifiqui.

Voler tenir-la més llarga o encaixar més exactament en els cànons de bellesa digital pot semblar una ximpleria d’adolescent. O de jove que no s’acabarà mai de fer adult. Però, anant més enllà de la crítica fàcil per una presumpta manca de maduresa, l’augment d’aquests tipus d’operacions estètiques no deixa ser una foto dels nostres temps. Temps de frustracions, inseguretats i dubtes per la por a no ser prou bons, prou atractius, prou rics, prou feliços... Almenys tan feliços com aquella gent que veiem a les stories del nostre Instagram. Encara que aquests stories siguin més falsos que un vídeo de youporn.