És d’agrair l’esforç que fan les cellerenques i els cellerencs, per tal que puguem gaudir de la tradicional representació dels Pastorets, que ja fa més d’un segle que es duu a terme, cosa que no és pas poc. Malauradament, la posada a punt d’aquesta representació requereix, sense cap mena de dubte, d’una certa preparació, força constància, un bon ambient de treball i que les circumstàncies dels temps acompanyin. I penseu que, entre una cosa i l’altra, han estat prop d’uns centenars entre actors, tramoistes, tècnics de llum i so, etc., que aquests darrers dies una part del seu temps i d’esbarjo l’han canalitzat cap a la representació dels Pastorets, per tal que els poguéssim gaudir, tal com ho varen fer, ja fa 116 anys, les cellerenques i els cellerencs. I també, malauradament, darrerament alguns pobles i ciutats han quedat orfes d’aquesta tradicional representació. No cal dir que els temps canvien, així com també els costums i els hàbits de treball. Només em resta felicitar el Centre Parroquial i la munió de gent implicada en aquest esdeveniment tan tradicional a les nostres contrades, i que, tot i les noves tecnologies, els Pastorets de la Cellera s’han representat. I si tot va com hauria d’anar, en tenim per temps. Almenys, això és el que esperem.