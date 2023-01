Fa poques setmanes ens va deixar el locutor Jesús Quintero –El Loco de la Colina– del que corren per les xarxes unes interessants reflexions sobre els temps d’ignorància que ens ha tocat viure.

Quintero constata el fet que la ignorància s’ha viscut al llarg de la història com una vergonya. Recordo que la meva àvia deia sovint: Què sé jo, pobre de mi, si soc una ignorant! El locutor es lamenta que hem arribat a un temps en el que hi ha una massa de gent que presumeix de la seva ignorància. Afirmen no haver llegit un llibre a la seva vida i els rellisca qualsevol cosa que tingui a veure amb la cultura o el coneixement.

I no es refereix a la evidència que no podem saber-ho tot i que tothom, fins i tot les persones més cultivades, tenen grans mancances. Tots ho som d’ignorants, el que passa és que no tots ignorem les mateixes coses.

I aquesta massa crítica de personal que s’enorgulleix de la seva ignorància ha fet que les televisions creïn els continguts pensant en ells. Que siguin fàcils d’entendre, els entretinguin i no continguin res que es pugui relacionar ni amb un modest canon cultural. Programes i pel·lícules d’encefalograma pla.

Es dona la paradoxa que aquests analfabets militants i contents d’ells mateixos ja semblen constituir una classe dominant amb veu als mitjans, sense adonar-se que els ignorants seran sempre una classe dominada.

Algun cop he pensat que m’horroritzaria participar en un concurs d’aquells de preguntes generals i passar per la vergonya d’exhibir que la meva ignorància és tan extensa que, pràcticament, ho abasta tot. Que em preguntessin, per exemple, la data de la Presa de la Bastilla i, a més de no saber-la, no tingués ni idea de quin fet va ser ni del que representa per a la història de la humanitat.

Aquestes festes han tingut un gran èxit un paio que toca la flauta sense tenir-ne ni idea i les seves horroroses i desafinades nadales han tinguts milions de reproduccions. Per postres va obtenir extraordinàries ovacions ni més ni menys que al Palau de la Música Catalana en el decurs d’una emissió d’un popular programa de ràdio. La gràcia que els fa als que dediquen anys d’esforç a aprendre música ja us la podeu imaginar. Ja tenia raó El Loco de la Colina dient que són temps de gran ignorància. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.