La memòria necessària

La defunció del Joseph Aloisius Ratzinger ha remogut un revisionisme no solament sobre aquesta figura, sinó sobre la seva època, per això és bo recordar què ha representat aquesta figura, en concret per les persones dels col·lectius LGTBI.

La institució eclesiàstica medieval de la Inquisició va anar mutant fins que es va conformar en la Congregació per a la Doctrina de la Fe de la qual el senyor Ratzinger va ser prefecte entre els anys 1981 i 2005

Sota la seva prefectura es van publicar els documents «Carta als bisbes de l’Església catòlica sobre l’atenció pastoral a les persones homosexuals» i «Algunes consideracions concernents a la resposta a proposicions de llei sobre la no discriminació de les persones homosexuals».

Tots dos documents estan en la línia de discriminar les persones homosexuals amb frases literals com «les relacions homosexuals són moralment inacceptables» o «Existeixen àrees en les quals no és una discriminació injusta tenir en compte la inclinació sexual, per exemple, en l’adopció o cura de nens, en ocupacions com la de mestres o entrenadors d’esports i en el reclutament militar».

Alguns recordem les seves declaracions contra el preservatiu i les campanyes d’informació sobre el VIH, sagnants especialment en els seus viatges a l’Africà.

Cal recordar cada figura pels seus actes i el que va representar. El senyor Ratzinger va representar per moltes persones de col·lectius discriminats una font de dolor i patiment. Un mestre de les argumentacions discriminatòries, que donaren armes ideològiques als agressors.

Ara que l’informe de l’Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya (OCH) informa que en el 2022 hi ha hagut un total de 237 incidències LGTBI fòbiques registrades, serà bo recordar fidelment el passat per no repetir-ho.