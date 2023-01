Després d’haver llegit dos escrits, un de la parella de l’actual alcalde i l’altre d’una treballadora de l’Ajuntament, on es deien paraules com transparència, sanejat i empadronaments massius, però no donaven ni una sola xifra, posem xifres aquests mots.

Llistes: és impossible que es vulgui forçar a tenir llistes tancades perquè la dada de població que es té en compte és l’última publicada al BOE i aquesta es va publicar el 21/12/2022 referent al padró a 1/1/2022 i és de 222 persones, per tant totes les acusacions que s’han fet són errònies, falses i mal intencionades. Es faran llistes obertes, cosa que ja fa mesos que es sabia.

Fins al mes de maig d’aquest any, no es van reprendre els plens presencials. En el ple del mes de juliol i el del mes de setembre, es van limitar a llegir l’ordre del dia, sense explicar cap punt d’aquests. No van durar més de 5 minuts. Això és transparència?

Empadronaments: l’any 2021 hi havia 240 habitants i al gener de 2022 n’hi havia 222, 18 persones menys. Ningú va parlar de desempadronaments massius?

Actualment hi ha 239 persones, que són 17 més, i 12 expedients per resoldre, això és massiu? Algú pot pensar que empadronar algun menor d’edat es pot fer perquè voti? Per exemple jo mateix estic a la llista i no estic empadronat.

Deute: l’any 2021, segons la liquidació, l’endeutament del poble era de 735.000 euros, un 200% dels ingressos, això és sanejat? Els ingressos van ser de 368.379 euros gràcies al increment d’impostos que rigorosament paguen la majoria de veïns. S’han venut cases i patrimoni (2021: 103.000 €) i seguim amb un endeutament fora dels límits màxims legals (110%). Finalment l’ajuntament ha iniciat d’ofici la baixa del padró del Carles Mercader, única persona que ha dit públicament que encapçalarà una llista per a les properes eleccions. L’1 d’octubre ja vàrem veure com l’Estat purgava els dissidents polítics, el que sembla increïble és que el govern municipal d’ERC estigui fent el mateix al nostre poble.