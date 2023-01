Quin model d’ITV volem?

Acostar el servei als ciutadans, millorar la seva eficiència, afavorir la sostenibilitat ambiental i atorgar llibertat d’elecció als usuaris. Són els objectius que assegura tenir el govern català en el nou avantprojecte de llei que regularà el règim jurídic aplicable a la prestació del servei d’inspecció tècnica de vehicles, vaja, el que tothom coneix com ITV.

Tots els conductors acaben passant per aquestes estacions abonant els euros pertinents per passar una revisió que asseguri que el nostre vehicle està en condicions de circular i no representa un perill. El model que impera a casa nostra és el de la concessió administrativa, que beneficia uns quants grups empresarials, obrint la porta -com s’ha demostrat a Catalunya- a casos de corrupció.

Ja fa anys que la Comissió de la Competència va elaborar un demolidor informe contra aquest règim i demanava apostar per un sistema d’autoritzacions, que permetés l’entrada en el sector a tota aquella empresa que complís amb uns determinats requisits. Si altres revisions obligatòries -com la del gas o la dels ascensors- s’ha liberalitzat, perquè no pot passar el mateix amb la ITV? La Generalitat parla de llibertat d’elecció dels usuaris, però molt em temo que les grans concessionàries tornaran a guanyar la partida.