Fontajau farà 30 anys

Un equipament clau per a Girona complirà aquest 2023 30 anys. Aviat és dit. Un 4 de setembre de 1993 s’inaugurava el pavelló de Fontajau per passar plana a Palau i els seus degoters, i dotar la ciutat d’una instal·lació de primera divisió, mentre Montilivi, en paral·lel, seguia caient a trossos. Hi vam anar al matí, a la jornada de portes obertes, amb l’avi Salvador i el pare, i ens va impressionar aquella amplitud. «Sembla un Sant Jordi en petit», va dir l’avi, i ho recordo com si ara hi tornéssim a entrar per primer cop. Hi va haver la presència de l’estrella NBA Moses Malone i a la tarda un partit contra el PAOK de Salònica que va endur-se el Valvi.

Tres dècades després, i amb mancances com els videomarcadors o alguns problemes de degoters, i havent sobreviscut a una desgràcia com el Glòria, Fontajau té més sentit i utilitat que mai. La setmana passada en dos dies hi van passar prop de 10.000 persones en partits de l’ACB i l’Eurolliga femenina. Però és més que això, també ha sigut lloc per a concerts multitudinaris, seu de campus i casals, d’activitats dirigides i del judo, o del Circ de Nadal. Ara el repte serà arribar al 4 de setembre, a les portes d’una nova temporada, mantenint, com a mínim, el nivell d’excel·lència esportiva d’avui.