Simple coincidència o cop d’efecte buscat, la ONU ha estimat que l’habitant de la Terra número 8.000 milions és un nadó anomenat Damià, que ha nascut a la República Dominicana mentre se celebrava una nova cimera mundial sobre el clima al Caire. Pel que fa a això del clima, els pronòstics no són bons. La crisi climàtica ja no és una amenaça llunyana, sinó una realitat a la qual ja no hi ha més remei que adaptar-se. Dins aquesta adaptació hi ha l’exigència als governs que no acompleixen perquè adoptin mesures eficaces, no per solucionar, sinó per no agreujar encara més el problema. Mentrestant, benvingut sigui Damià, habitant 8.000 milions de la terra.