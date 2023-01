L’art de governar

Així defineix el Diccionari el terme «política». Un art per buscar el bé comú i per trobar solucions. De fet, el papa Francesc elogia els polítics que treballen a favor dels ciutadans i per això a l’encíclica Fratelli tutti, el papa demana als governants que facin política pensant en el bé de la societat.

El papa exhorta els polítics a treballar per grans principis, a apostar pel servei als ciutadans, i a fomentar l’encontre, perquè siguin capaços d’escoltar el punt de vista de l’altre. I encara, el papa els demana també que tinguin una mirada profunda i àmplia per a arribar a acords entre adversaris. He recordat totes aquestes paraules del papa Francesc, perquè m’ha sorprès la piulada del bisbe José Ignacio Munilla per l’acord entre el govern del Sr. Pedro Sánchez i el grup Bildu, per aprovar els pressupostos generals de l’Estat. El bisbe d’Oriola-Alacant deia en la seva piulada: «El hecho de que un Gobierno otorgue a los herederos de una banda terrorista la capacidad de humillar a los que fueron sus víctimas, a cambio de su apoyo para mantenerse doce meses más en el poder, es simplemente inmoral». L’acord entre el govern de l’estat i Bildu, amb el qual es transfereixen les competències de tràfic al Govern Foral de Navarra, no em sembla cap immoralitat, ni tampoc crec que aquest acord humiliï les víctimes del terrorisme. De fet, tots els governs intenten aprovar els PGE pactant amb els diferents grups, tot arribant a acords. ¿No és això el que va fer el 6 d’abril de 2000 el president José M. Aznar, quan negocià amb UPN la transferència de Tràfic a la Policia Foral de Navarra? És també, a la recerca de l’encontre i de l’acord, el que el 10 de maig de 2009, al Senat espanyol, va demanar UPN: el traspàs de les competències de Tràfic al Govern Foral de Navarra, que ara el bisbe Munilla blasma. També cal recordar que el president José M. Aznar cedí Tràfic a la Generalitat de Catalunya i cap bisbe no va considerar immoral aquest acord entre els presidents Aznar i Pujol. I és que governar és pactar amb els adversaris, fomentar l’encontre i arribar a acords. ¿O no va ser un encontre la legalització del PCE, ERC i PSOE, a més dels sindicats? A més, ¿no va ser el president Aznar qui va dir que en absència de violència es podia parlar de tot? L’important és si amb l’acord amb Bildu hi haurà uns millors PGE o no, i si aquest pacte afavoreix els ciutadans. Sincerament, no crec que cedir el Tràfic a Navarra sigui una immoralitat, com diu la piulada del bisbe Munilla. Ni una humiliació a la Guàrdia Civil, més encara, quan els agents d’aquest cos que no vulguin anar-se’n de Navarra, podran quedar-se al territori foral. Per això la trobada de Maixabel Lasa, (vídua de Juan M. Jauregui) víctima del terrorisme, amb Luis Carrasco, exmilitant d’ETA, és un bon exemple d’encontre i de diàleg. L’Evangeli i el Nadal que hem celebrat, ens conviden a ser artesans de pau i a donar la mà a l’adversari.