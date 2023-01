Heu vist les cavalcades? No semblava un any en un país de restriccions, pobresa o crisi.

Han fet bé els deures. Carrosses, vestits lluents, llums de colors, comparses i música. La mainada s’ho mereix. Són els hereus de les tradicions del nostre poble.

El que més brillava, si us hi vàreu fixar, eren els ullets dels infants superant a tots els leds i pampallugues i el seu somriure d’orella a orella amb fe i confiança arribava al cor, sabien que és una nit molt especial, que la il·lusió fa possible els somnis i els bons desitjos de germanor i pau acull cultures, races i colors.

Enguany els nens molt més tranquils, perquè no els portarien carbó, ses Majestats fidels al planeta, volen una atmosfera neta sense contaminació.

Tots miraven als tres Mags perquè aquest son els «Reis» de debò, no saben de lleis ni de constitució, sols coneixen la il·lusió.

A la fosca l’estrella els ensenyarà el camí, la nit més bonica, petits a dormir. Despertarem de grans i a tots ens queda el record dolç temps d’infants, el somni mai mor i cada cinc de gener els hi diem, fins l’any que ve.