El Papa que estimava el llatí

El traspassat Joseph Ratzinger, papa amb el nom de Benet XVI, lamentava que el seu successor Bertoglio hagués limitat les misses en llatí que ell havia afavorit durant el seu mandat, fins a l’extrem que la primera com a pontífex la va oficiar en aquella llengua. Si fa sis dècades Joan XXIII havia convocat el Concili Vaticà II sota el signe de l’«aggiornamento», la «posada al dia» per evitar que la societat moderna donés l’esquena a una Església encarcarada i ancorada en les formes i els continguts aliens als grans canvis en marxa, el cert és que, després, el pes social i polític de la institució no va deixar d’anar de baixa a tot Europa, i va créixer dins seu la convicció que la decadència era culpa, justament, dels canvis introduïts per evitar-la. Entre aquests canvis, els de la litúrgia van ser rellevants pel que tenien de simbòlics: es va substituir el «dominus vobiscum» per «el senyor sigui amb vosaltres» i el «sursum corda» per «amunt els cors», és a dir, la missa va abandonar el llatí a favor de la llengua de cada comunitat, inclosos els passatges més sagrats, els de la consagració. I es va girar l’altar de manera que el sacerdot passés a mirar els assistents cara a cara en lloc de donar-los l’esquena. El significat de les paraules de la missa en llatí era un misteri per a iniciats i el capellà d’esquena se suposa que s’adreçava a Déu i no als fidels. Arran de l’estrena per Joglars de la sàtira religiosa Teledeum (1983), Albert Boadella, gran comediant a banda d’altres consideracions, va advertir que l’afebliment de la dimensió misteriosa i indesxifrable de la litúrgia era perjudicial per al catolicisme i afavoria que la gent deixés de donar-li la importància màxima que és pròpia d’allò inefable i transcendental. Dir, en el moment culminant de l’Eucaristia, «hoc est enim corpus mei» sona a fórmula màgica capaç d’obrar prodigis, mentre que dir «això és el meu cos» amb una hòstia a la mà convida a pensar «no és un cos, és una neula plana». Creure en català no és tan fàcil.