Cap al s. VI abans de Crist van passar moltes coses al món. Una d’elles és l’anomenat «pas del mite al logos», l’inici del pensament racional, almenys al voltant de la Mediterrània. La filosofia va sorgir per donar respostes no imaginatives, sinó argumentades, a les preguntes serioses que els humans ens fem. I aquesta actitud crítica, inquisitiva i enriquidora, ha de continuar present, sempre. Segons em diuen, amb aquesta intenció va néixer a Girona –ara ha fet cinc anys– l’Associació «Filosofia, ara» (a.filoara.cat). L’afany és aproximar la reflexió a tothom, perquè no quedi aïllada només a certs estudis universitaris o de Batxillerat.

El 2022, un cop sobreviscuts a la pandèmia, han reprès amb força les activitats: un parell d’intenses Jornades a La Mercè, força master class a la Biblioteca Rahola, i ara programen amb il·lusió una conferència sobre Martha Nussbaum, una autora contemporània, escollida per ser present a les proves de la Selectivitat en un futur no llunyà, a la qual es posarà en diàleg amb Plató i Nietzsche (12 gener, Girona) i una sessió centrada justament en la vigència de Plató (16 gener, Sant Feliu de Guíxols). Veient això, Sòcrates n’estaria content: la filosofia és viva, i ha de continuar creixent.